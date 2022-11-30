Нардеп Левочкина написала заявление о сложении мандата

Юлия Левочкина, фото: «Слідство.інфо»

https://racurs.ua/n177312-nardep-levochkina-napisala-zayavlenie-o-slojenii-mandata.html

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Народний депутат від ОПЗЖ Юлія Льовочкіна написала заяву про складання депутатського мандату.

Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 30 листопада, повідомив депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

В Україні у вересні рішенням Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду було остаточно заборонено діяльність політичної партії «Опозиційна платформа — За життя». До цього з’явилися відповідні укази президента та рішення РНБО, які ґрунтувалися на доказах деструктивної діяльності партії, зібраних у межах реагування СБУ на загрози національній безпеці.

Гончаренко зазначає, що ще влітку разом із колегами подав до парламенту проект постанови, який передбачає виключення зі складу Ради всіх депутатів від ОПЗЖ.

Нагадаємо, нещодавно необхідні для розгляду президентом 25 тис. голосів набрала петиція про позбавлення мандатів нардепів із ОПЗЖ.