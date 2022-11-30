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Святой Николай, фото: Офис президента
6 или 19 декабря — в ПЦУ рассказали, когда будут отмечать День святого Николаяhttps://racurs.ua/n177313-6-ili-19-dekabrya-v-pcu-rasskazali-kogda-budut-otmechat-den-svyatogo-nikolaya.htmlРакурс
У Православній церкві України розповіли, у який день в цьому році відзначатимуть свято на честь святителя Миколая Чудотворця — 6 чи 19 грудня.
Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на Фейсбук-сторінці ПЦУ.
Раніше, враховуючи всі обставини (зокрема війну) та суспільний запит, Синод ПЦУ постановив, що в окремих громадах богослужіння за чином свята Різдва Христового може бути звершене 25 грудня.
Проте таке богослужіння не заміняє служб різдвяного циклу, визначених традиційним календарем, а є лише додатковою можливістю прославити подію Христового Різдва тим, хто бажає це зробити 25 грудня, наголошують у ПЦУ.
Тож День святого Миколая, як і раніше, відзначатимуть 19 грудня.
Не було ухвалене рішення про зміну календаря, хоча обговорення цієї можливості триває, тож дати відзначення всіх зимових свят залишаються тими ж, що і минулого року, — наголошують у ПЦУ.
Зазначається, що питання щодо можливих змін календаря вивчається, проте такі зміни можуть відбутися «за запитом вірних, вираженим не лише у словах, але й діях». Так, у разі ухвалення рішення про відзначення Різдва 25 січня та звершення богослужіння, через єпархіальні управління до Київської Митрополії має бути передана письмова інформація про число його учасників.
Ця інформація вивчатиметься при розгляді реальної церковної потреби в переході на новоюліанський календар, — зазначають у ПЦУ.
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