Святий Миколай, фото: Офіс президента

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Ракурс

У Православній церкві України розповіли, у який день в цьому році відзначатимуть свято на честь святителя Миколая Чудотворця — 6 чи 19 грудня.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на Фейсбук-сторінці ПЦУ.

Раніше, враховуючи всі обставини (зокрема війну) та суспільний запит, Синод ПЦУ постановив, що в окремих громадах богослужіння за чином свята Різдва Христового може бути звершене 25 грудня.

Проте таке богослужіння не заміняє служб різдвяного циклу, визначених традиційним календарем, а є лише додатковою можливістю прославити подію Христового Різдва тим, хто бажає це зробити 25 грудня, наголошують у ПЦУ.

Тож День святого Миколая, як і раніше, відзначатимуть 19 грудня.

Не було ухвалене рішення про зміну календаря, хоча обговорення цієї можливості триває, тож дати відзначення всіх зимових свят залишаються тими ж, що і минулого року, — наголошують у ПЦУ.

Зазначається, що питання щодо можливих змін календаря вивчається, проте такі зміни можуть відбутися «за запитом вірних, вираженим не лише у словах, але й діях». Так, у разі ухвалення рішення про відзначення Різдва 25 січня та звершення богослужіння, через єпархіальні управління до Київської Митрополії має бути передана письмова інформація про число його учасників.