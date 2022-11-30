Любимец Зеленского Кубраков подал в отставку – он вернется в правительство

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Подав у відставку міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Верховна Рада планує об'єднати два міністерства — інфраструктури та регіональної політики. Об'єднану структуру має очолити Кубраков. Про це написав 30 листопада народний депутат Ярослав Железняк.

18 листопада президент України Володимир Зеленський оновив склад Ставки Верховного головнокомандувача, включивши до нього Олександра Кубракова.

В уряді до кінця року має з’явитися нове величезне міністерство та ще один віце-прем'єр. За задумом Банкової, Мінінфраструктури Олександра Кубракова має поглинути Міністерство розвитку громад та Мінреінтеграції. У президента Володимира Зеленського хочуть провести чергову реформу уряду, але водночас не повторити помилок 2019 року.

4 листопада у владних кабінетах завершилися чергові кадрові переставляння. На місце Юрія Вітренка в НАК «Нафтогаз України» прийшов Олексій Чернишов, який останні два роки обіймав посаду міністра розвитку громад та територій (коротко — Мінрегіон).

Чернишов може стати останнім міністром розвитку громад, адже влада планує реорганізувати уряд: злити в одне міністерства інфраструктури, розвитку громад та реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Ідея укрупнення міністерств для влади Зеленського не нова. Вперше таку реформу намагався провести експрем'єр Олексій Гончарук, коли Міненерго об'єднали з Мінекології, а Мінагрополітики — з Мінекономіки.

Тоді, у 2019 році, експеримент виявився невдалим.

Війна та необхідність оптимізації видатків на держапарат змусили команду Зеленського повернутися до нереалізованої ідеї.

У липні у швейцарському Лугано відбулась інвестконференція, на якій команда прем'єра Дениса Шмигаля презентувала план відновлення України. Він, зокрема, передбачає скорочення міністерств з 20 до 12−16.

Переформатуванням уряду, за даними УП, займався віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Проект Федорова передбачав скорочення до 12 міністерств. Зокрема, має бути створено Міністерство розвитку громад, інфраструктури, територій та реінтеграції — шляхом ліквідації Мінрегіону та Мінреінтеграції.

Нове «міністерство-монстр», або «міністерство-гігант», як його називають співрозмовники LIGA.net, має очолити Кубраков. Зараз він — міністр інфраструктури, у разі створення «монстра» — отримає віцепрем'єра.

У листопаді 2021 року президент Володимир Зеленський визнав, що не всі чиновники в його оточенні витримують щоденну напругу, утім є міністри, роботою яких голова держави особливо задоволений. Своїх фаворитів Зеленський назвав під час пресмарафону «30 запитань президенту України».