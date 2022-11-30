россии не хватает пушечного мяса - московиты досрочно выпустят курсантов военных училищ

https://racurs.ua/n177327-rossii-ne-hvataet-pushechnogo-myasa-moskovity-dosrochno-vypustyat-kursantov-voennyh-uchilisch.html

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росії не вистачає гарматного м’яса. У зв’язку з цим у першому кварталі 2023 року запланували достроковий випуск курсантів з вищих військових навчальних закладів РФ.

Крім того, в росії тривають підготовчі заходи до проведення чергової хвилі мобілізації, запланованої на січень-лютий 2023 року, повідомив 30 листопада Генштаб ЗСУ.

А в місті Хрустальний на окупованій Луганщині російська окупаційна влада оголосила про завершення мобілізації. Разом з тим окупанти продовжують патрулювання міста, на виїздах із населеного пункту ретельно перевіряють усіх охочих виїхати.

З метою поповнення поточних втрат підрозділів російських окупаційних військ, у першому кварталі 2023 року заплановано достроковий випуск курсантів з вищих військових навчальних закладів російської федерації, — йдеться в повідомленні.