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Ракурс
россии не хватает пушечного мяса - московиты досрочно выпустят курсантов военных училищ

россии не хватает пушечного мяса — московиты досрочно выпустят курсантов военных училищ

30 ноя 2022, 19:00
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росії не вистачає гарматного м’яса. У зв’язку з цим у першому кварталі 2023 року запланували достроковий випуск курсантів з вищих військових навчальних закладів РФ.





Крім того, в росії тривають підготовчі заходи до проведення чергової хвилі мобілізації, запланованої на січень-лютий 2023 року, повідомив 30 листопада Генштаб ЗСУ.

А в місті Хрустальний на окупованій Луганщині російська окупаційна влада оголосила про завершення мобілізації. Разом з тим окупанти продовжують патрулювання міста, на виїздах із населеного пункту ретельно перевіряють усіх охочих виїхати.

З метою поповнення поточних втрат підрозділів російських окупаційних військ, у першому кварталі 2023 року заплановано достроковий випуск курсантів з вищих військових навчальних закладів російської федерації, — йдеться в повідомленні.

Раніше ЗСУ повідомляли, що росія готується до нової хвилі мобілізації

Источник: Ракурс


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