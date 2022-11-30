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Ракурс
росії не вистачає гарматного м’яса - московити достроково випустять курсантів військових училищ

росії не вистачає гарматного м’яса — московити достроково випустять курсантів військових училищ

30 лис 2022, 19:00
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росії не вистачає гарматного м’яса. У зв’язку з цим у першому кварталі 2023 року запланували достроковий випуск курсантів з вищих військових навчальних закладів РФ.





Крім того, в росії тривають підготовчі заходи до проведення чергової хвилі мобілізації, запланованої на січень-лютий 2023 року, повідомив 30 листопада Генштаб ЗСУ.

А в місті Хрустальний на окупованій Луганщині російська окупаційна влада оголосила про завершення мобілізації. Разом з тим окупанти продовжують патрулювання міста, на виїздах із населеного пункту ретельно перевіряють усіх охочих виїхати.

З метою поповнення поточних втрат підрозділів російських окупаційних військ, у першому кварталі 2023 року заплановано достроковий випуск курсантів з вищих військових навчальних закладів російської федерації, — йдеться в повідомленні.

Раніше ЗСУ повідомляли, що росія готується до нової хвилі мобілізації

Джерело: Ракурс


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