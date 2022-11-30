Заготівля льоду для родичів мобілізованих росіян, фото: російські ЗМІ

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Мобілізація у росії триває. У низці регіонів країни-агресора за мобілізованих чоловіків родичі отримують «компенсацію».

Зокрема, у Якутії у селі Маган на озері Сугун міста Якутська місцеві школярі, працівники комунальних служб та представники місцевої влади провели «суботник» із заготівлі льоду для сімей мобілізованих. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що в цьому селі проживають 16 сімей мобілізованих.

У середині листопада повідомлялося також про подібну акцію із заготівлі льоду для жителів населеного пункту Пригородний, у якій взяли участь місцеві чиновники. Стверджується, що кожній родини забезпечили по 3−4 кубометри льоду.

Лід для жителів Якутії має життєва важливе значення — у низці населених пунктів регіону немає центрального опалення, водопостачання, а часто й електрики. Тож лід використовують як джерело води та для господарських цілей, зокрема як заміну холодильнику.

При цьому заготівля льоду — фізично важка робота: його потрібно вирізати з чистої водойми та доставити до помешкання.

Крім допомоги в господарстві, в Якутії сім’ям мобілізованих допомагають і з харчуванням: наприклад, на півночі Якутії роздали оленячі туші, а в Усть-Алданському районі — м’ясо і тельбухи свіжого забою, — повідомляють місцеві ЗМІ.

Крім того, сім’ям учасників агресії проти України видають і «овочеві набори», зазначають російській ЗМІ.