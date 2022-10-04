Родичі мобілізованих з Сахаліну отримають по 5 кг риби

https://racurs.ua/ua/n175411-rodychi-mobilizovanyh-z-sahalinu-otrymaut-po-5-kg-ryby.html

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Мобілізація в росії триває. В той час, як в одних регіонах за мобілізованого чоловіка родині обіцяють надати барана, мешканцям російського Сахаліну представники партії воєнного злочинця рф володимира путіна планують видавати по 5 кг риби на людину в рамках «підтримки від держави». Про це пишуть ЗМІ росії з посиланням на керівника регіонального виконкому «Єдиної росії» Михайла Шувалова.

Уряд Сахалінської області домовився з рибопромисловцями, і на Сахалінську область виділено близько 9 т свіжомороженої риби. Це камбала, минтай, кета. І найближчим часом наші волонтери, приблизно 180 осіб по всій території Сахалінської області, у сім’ї мобілізованих жителів принесуть приблизно 5−6 кг на людину. Найближчим часом у сім’ях з’явиться риба, — заявив Шувалов.

Він уточнив, що це один із заходів підтримки сімей мобілізованих.

Нагадаємо, раніше влада російської республіки Тува як компенсацію роздає овець і баранів сім’ям жителів регіону, яких мобілізували для війни в Україні. Кожна сім’я отримує по одній тварині. Окрім баранів, родичам мобілізованих, яких заберуть померти в Україні, роздадуть пшоно, картоплю і капусту.