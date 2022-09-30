Баранів за мобілізованих родичів почали отримувати росіяни

Баранів за мобілізованих родичів почали отримувати росіяниhttps://racurs.ua/ua/n175276-barana-za-mobilizovanogo-rodycha-pochaly-otrymuvaty-rosiyany.htmlРакурс
У республіці Тива (рф) сім’ям мобілізованих почали видавати живих баранів.
Про це повідомляється на офіційному порталі місцевої влади.
Рідні та близькі військовослужбовців і вони самі повинні відчути, що не залишаться наодинці із життєвими проблемами, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що сім’ям мобілізованих вже передано 91 барана, а загалом роботи з розподілу поголів’я худоби планують завершити в найближчі дні.
Крім цього, стверджується, що сім’ям мобілізованих можуть почати видавати борошно та картоплю, котрі вже завезли до адмінцентру Туви міста Кизила, а в деяких районах — вугілля чи дрова.
Нагадаємо, російський диктатор володимир путін на тлі військових невдач в Україні оголосив у рф «часткову мобілізацію». За даними Генштабу ЗСУ, щойно мобілізовані росіяни відразу направляються у зону ведення бойових дій.