Баранів за мобілізованих родичів почали отримувати росіяни

У росії сім’ям мобілізованих видають баранів та картоплю, фото: «Яплакал»

https://racurs.ua/ua/n175276-barana-za-mobilizovanogo-rodycha-pochaly-otrymuvaty-rosiyany.html

Ракурс

У республіці Тива (рф) сім’ям мобілізованих почали видавати живих баранів.

Про це повідомляється на офіційному порталі місцевої влади.

Рідні та близькі військовослужбовців і вони самі повинні відчути, що не залишаться наодинці із життєвими проблемами, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що сім’ям мобілізованих вже передано 91 барана, а загалом роботи з розподілу поголів’я худоби планують завершити в найближчі дні.

Крім цього, стверджується, що сім’ям мобілізованих можуть почати видавати борошно та картоплю, котрі вже завезли до адмінцентру Туви міста Кизила, а в деяких районах — вугілля чи дрова.

Нагадаємо, російський диктатор володимир путін на тлі військових невдач в Україні оголосив у рф «часткову мобілізацію». За даними Генштабу ЗСУ, щойно мобілізовані росіяни відразу направляються у зону ведення бойових дій.