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Ракурс
У росії сім’ям мобілізованих видають баранів та картоплю, фото: «Яплакал»

Баранів за мобілізованих родичів почали отримувати росіяни

30 вер 2022, 13:51
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У республіці Тива (рф) сім’ям мобілізованих почали видавати живих баранів.





Про це повідомляється на офіційному порталі місцевої влади.

Рідні та близькі військовослужбовців і вони самі повинні відчути, що не залишаться наодинці із життєвими проблемами, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що сім’ям мобілізованих вже передано 91 барана, а загалом роботи з розподілу поголів’я худоби планують завершити в найближчі дні.

Крім цього, стверджується, що сім’ям мобілізованих можуть почати видавати борошно та картоплю, котрі вже завезли до адмінцентру Туви міста Кизила, а в деяких районах — вугілля чи дрова.

Нагадаємо, російський диктатор володимир путін на тлі військових невдач в Україні оголосив у рф «часткову мобілізацію». За даними Генштабу ЗСУ, щойно мобілізовані росіяни відразу направляються у зону ведення бойових дій.

Джерело: Ракурс


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