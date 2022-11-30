В КМВА заявили, что создали алгоритм бесперебойной связи в Киеве на случай блекаута

https://racurs.ua/n177333-kiev-sozdal-algoritm-bespereboynoy-svyazi-na-sluchay-blekauta.html

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Влада Києва разом з мобільними операторами розробили алгоритм безперебійного зв’язку на випадок блекауту — станції та вежі загальнонаціонального масштабу забезпечують генераторами.

У КМВА 30 листопада заявили, що також планується доставлення понад 40 систем супутникового зв’язку Starlink. Ними будуть забезпечені районні державні адміністрації та лікарні. Також існує міська мережа оптоволоконних ліній, частина яких, навіть при блекауті, буде працювати.

Вони будуть працювати у приблизно половині «пунктів незламності» — це приблизно 200 у десяти районних державних адміністраціях.