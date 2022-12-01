В Киеве будут выключать свет в домах, на одной линии с объектами критической инфраструктуры

В Киеве будут выключать свет в домах, на одной линии с объектами критической инфраструктурыhttps://racurs.ua/n177343-v-kieve-budut-vykluchat-svet-v-domah-na-odnoy-linii-s-obektami-kriticheskoy-infrastruktury.htmlРакурс
У Києві вимикатимуть світло навіть у будинках, які на одній лінії з об'єктами критичної інфраструктури. Про це повідомив СЕО компанії Yasno Сергій Коваленко.
Застосовуватимуться так звані ручні відключення, щоб зробити періоди відсутності світла справедливішими.
Коваленко написав на своїй сторінці у Фейсбук, що час, який кияни проводять без світла, скорочується. У понеділок кияни у середньому відключалися на 9 годин, у вівторок — менше ніж на 7 годин на добу. У середу обмеження були меншими — 545 МВт. Протягом дня відключалося 953 тис. клієнтів, на 5 тис. менше, ніж 29 листопада.
Стабілізаційні графіки у Києві не діють, але енергетики на них орієнтуються і «до них наближаються».
У будь-якому населеному пункті є об'єкти критичної інфраструктури, які важливо заживити якомога швидше. Їх підключають найпершими і вони не беруть участь в екстрених відключеннях. Перелік таких об'єктів визначає місцева влада. Разом з ними до ліній можуть бути підключені звичайні житлові будинки. Якщо їх можна переключити на іншу лінію, яка вимикається — то енергетики їх перемикають. Це нешвидкий процес, однак з хорошим прогресом: раніше на столицю таких будинків було 2000, зараз — 745. Але є будинки, які не можна перепідключити на іншу лінію, щоб вимикати разом з усім містом. Проте і по них очікується адміністративне рішення — ручне відключення, яке мають робити ЖЕК/ОСББ чи керуючі компанії. Подивимося, наскільки це буде робоча схема, — повдіомив директор Yasno.