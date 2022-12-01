В Киеве будут выключать свет в домах, на одной линии с объектами критической инфраструктуры

https://racurs.ua/n177343-v-kieve-budut-vykluchat-svet-v-domah-na-odnoy-linii-s-obektami-kriticheskoy-infrastruktury.html

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У Києві вимикатимуть світло навіть у будинках, які на одній лінії з об'єктами критичної інфраструктури. Про це повідомив СЕО компанії Yasno Сергій Коваленко.

Застосовуватимуться так звані ручні відключення, щоб зробити періоди відсутності світла справедливішими.

Коваленко написав на своїй сторінці у Фейсбук, що час, який кияни проводять без світла, скорочується. У понеділок кияни у середньому відключалися на 9 годин, у вівторок — менше ніж на 7 годин на добу. У середу обмеження були меншими — 545 МВт. Протягом дня відключалося 953 тис. клієнтів, на 5 тис. менше, ніж 29 листопада.

Стабілізаційні графіки у Києві не діють, але енергетики на них орієнтуються і «до них наближаються».