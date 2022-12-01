Прожиточный минимум изменился с 1 декабря — как это повлияет на доходы украинцев

https://racurs.ua/n177344-projitochnyy-minimum-izmenilsya-s-1-dekabrya-kak-eto-povliyaet-na-dohody-ukraincev.html

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З 1 грудня, згідно із бюджетом України на 2022 рік, збільшується розмір прожиткового мінімуму.

Загальний показник становитиме 2 тис. 589 грн на одну особу на місяць. Це на 81 грн більше, ніж показник, встановлений з липня цього року. Для окремих груп населення він буде таким:

для дітей віком до 6 років — 2 тис. 272 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років — 2 тис. 833 грн;

для працездатних осіб — 2 тис. 684 грн;

для осіб, які втратили працездатність (пенсіонерів) — 2 тис. 93 грн.

Прожитковий мінімум використовують для обрахунку різних соціальних виплат: пенсій (тут фігурує мінімум для непрацездатних осіб), аліментів (для дітей), допомоги з безробіття (для працездатних осіб), а також індексацію зарплати.

Зокрема, йдеться про такі зміни:

мінімальний розмір пенсії за віком зросте до 2 тис. 93 грн (на 66 грн);

максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати 4 прожиткові мінімуми для працездатних осіб і у мирний час становив би 10 тис. 736 грн. Однак під час дії воєнного стану виплати з безробіття обмежили мінімальною зарплатнею станом на 1 січня календарного року. У 2022 році — це 6,5 тис. грн.

мінімальний гарантований розмір аліментів для дітей до 6 років складе 1 тис. 136 грн, а для дітей від 6 до 18 років — не менше 1 тис. 416,5 грн. (50% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку). Мінімальний рекомендований розмір аліментів складає розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, тобто для дітей у віці до 6 років — 2 тис. 272 грн, а від 6 до 18 років — 2 тис. 833 грн;

допомога у зв’язку з вагітністю та пологами — 100% середньомісячного доходу жінки, але не менше 25% від розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи із розрахунку на місяць, тобто не менше 671 грн.

До прожиткового мінімуму також прив’язана плата за видачу ліцензії. З 1 грудня вона складе 2 тис. 684 грн.

Розмір мінімальної зарплати, який з 1 жовтня 2022 року складає 6,7 тис. грн, не зміниться.

Зазвичай прожитковий мінімум, як база для обрахунку соціальних виплат, змінювався в середині та наприкінці кожного року. Проте за законом про бюджет на 2023 рік його вирішили заморозити. Тож до кінця війни прожитковий мінімум залишиться на рівні, встановленому 1 грудня 2022 року.

Міністерство фінансів так пояснювало рішення про замороження соцстандартів:

В умовах воєнного стану пріоритетом державного бюджету на наступний рік буде сектор безпеки і оборони, а також забезпечення усіх соціальних зобов’язань держави. Проте ухвалюючи бюджет, депутати доручили уряду подумати над збільшенням після завершення війни — «виходячи з наявних фінансових ресурсів державного бюджету та оцінювання обґрунтованості додаткової потреби».