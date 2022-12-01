россия может готовить новый массированный удар по Украине - спутниковые фото Der Spiegel

https://racurs.ua/n177347-rossiya-mojet-gotovit-novyy-massirovannyy-udar-po-ukraine-sputnikovye-foto-der-spiegel.html

Ракурс

Німецьке видання Spiegel опублікувало супутникові знімки з російського аеродрому Енгельс-2 під Саратовом. Видання вважає, що на росії готуються до нової ракетної атаки по Україні.

Німецьке видання публікує супутникові знімки Maxar Technologies і Planet Labs. На них видно майже два десятки далеких бомбардувальників Ту-95 і Ту-160 на аеродромі «Енгельс-2» у Саратові.

Камера сфотографувала паливозаправники, ящики з боєприпасами, транспортні засоби та ремонтні матеріали, а також вантажні літаки, які змогли доставити туди крилаті ракети.

Також на злітній смузі припарковано багато великих вантажних літаків і візки, які використовують для перевезення крилатих ракет X-55 чи X-101.

Нагадаємо, що в українській розвідці зазначили, що збільшення кількості військової авіації на аеродромі «Енгельс-2» нічого не означає.