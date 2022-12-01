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россия может готовить новый массированный удар по Украине - спутниковые фото Der Spiegel

россия может готовить новый массированный удар по Украине — спутниковые фото Der Spiegel

1 дек 2022, 10:37
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Німецьке видання Spiegel опублікувало супутникові знімки з російського аеродрому Енгельс-2 під Саратовом. Видання вважає, що на росії готуються до нової ракетної атаки по Україні.





Німецьке видання публікує супутникові знімки Maxar Technologies і Planet Labs. На них видно майже два десятки далеких бомбардувальників Ту-95 і Ту-160 на аеродромі «Енгельс-2» у Саратові.

росія може готувати новий масований удар по Україні - супутникові фото Der Spiegel

Камера сфотографувала паливозаправники, ящики з боєприпасами, транспортні засоби та ремонтні матеріали, а також вантажні літаки, які змогли доставити туди крилаті ракети.

Також на злітній смузі припарковано багато великих вантажних літаків і візки, які використовують для перевезення крилатих ракет X-55 чи X-101.

росія може готувати новий масований удар по Україні - супутникові фото Der Spiegel

Нагадаємо, що в українській розвідці зазначили, що збільшення кількості військової авіації на аеродромі «Енгельс-2» нічого не означає.

Источник: Ракурс


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