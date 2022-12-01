В монастыре УПЦ МП на Закарпатье монахини призывали к «пробуждению матушки-Руси»

https://racurs.ua/n177353-v-monastyre-upc-mp-na-zakarpate-monahini-prizyvali-k-probujdeniu-matushki-rusi-foto.html

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СБУ провела обшуки у Свято-Кирило-Мефодіївському жіночому монастирі Мукачівської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті.

Так знайдено багато агітаційно-пропагандистських матеріалів російський авторів та книжки ксенофобського змісту, в яких заперечується право України на незалежність і наголошується, що росію, Україну та білорусь «нельзя разделить».

Попри заборону керівника єпархії, в монастирі також продовжували згадувати під час молебнів патріарха рпц кіріла, який, нагадаємо, «благословив» російських військових убивати українців. А у випадку непокори церковників залякували «відстороненням від усякого священства».

У монастирі навіть розробили пам’ятку, де пояснювали чому нібито не можна відмовлятися від згадки московського патріарха.