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В монастыре УПЦ МП на Закарпатье монахини призывали к «пробуждению матушки-Руси»
В монастыре УПЦ МП на Закарпатье монахини призывали к «пробуждению матушки-Руси» (ФОТО)https://racurs.ua/n177353-v-monastyre-upc-mp-na-zakarpate-monahini-prizyvali-k-probujdeniu-matushki-rusi-foto.htmlРакурс
СБУ провела обшуки у Свято-Кирило-Мефодіївському жіночому монастирі Мукачівської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті.
Так знайдено багато агітаційно-пропагандистських матеріалів російський авторів та книжки ксенофобського змісту, в яких заперечується право України на незалежність і наголошується, що росію, Україну та білорусь «нельзя разделить».
Попри заборону керівника єпархії, в монастирі також продовжували згадувати під час молебнів патріарха рпц кіріла, який, нагадаємо, «благословив» російських військових убивати українців. А у випадку непокори церковників залякували «відстороненням від усякого священства».
У монастирі навіть розробили пам’ятку, де пояснювали чому нібито не можна відмовлятися від згадки московського патріарха.
Служба безпеки України завершила контррозвідувальні (безпекові) заходи, які проводила на території Свято-Кирило-Мефодіївського жіночого монастиря Мукачівської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті. Понад 20 осіб пройшли поглиблені контррозвідувальні опитування, у тому числі з використанням поліграфа. Співробітники СБУ знайшли велику кількість агітаційно-пропагандистських матеріалів. Більшість літератури — авторства російських діячів і видана російськими друкарнями, — йдеться в офіціозі СБУ.
Це не перший обшук в будівлях, якими користується УПЦ МП. Раніше СБУ приходила в Києво-Печерську лавру, монастир у Корці на Рівненщині та в єпархію РПЦ у Чернівцях. Українські розвідники не виключають, що підозрюваних у держзраді та антиукраїнській діяльності служителів УПЦ МП можна обміняти на українських полонених.
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