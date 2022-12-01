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Ракурс
У монастирі УПЦ МП на Закарпатті черниці закликали до «пробуждения матушки-Руси»

У монастирі УПЦ МП на Закарпатті черниці закликали до «пробуждения матушки-Руси» (ФОТО)

1 гру 2022, 12:29
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СБУ провела обшуки у Свято-Кирило-Мефодіївському жіночому монастирі Мукачівської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті.





Так знайдено багато агітаційно-пропагандистських матеріалів російський авторів та книжки ксенофобського змісту, в яких заперечується право України на незалежність і наголошується, що росію, Україну та білорусь «нельзя разделить».

У монастирі УПЦ МП на Закарпатті черниці закликали до «пробуждения матушки-Руси»

Попри заборону керівника єпархії, в монастирі також продовжували згадувати під час молебнів патріарха рпц кіріла, який, нагадаємо, «благословив» російських військових убивати українців. А у випадку непокори церковників залякували «відстороненням від усякого священства».

У монастирі УПЦ МП на Закарпатті черниці закликали до «пробуждения матушки-Руси»

У монастирі навіть розробили пам’ятку, де пояснювали чому нібито не можна відмовлятися від згадки московського патріарха.

У монастирі УПЦ МП на Закарпатті черниці закликали до «пробуждения матушки-Руси»

Служба безпеки України завершила контррозвідувальні (безпекові) заходи, які проводила на території Свято-Кирило-Мефодіївського жіночого монастиря Мукачівської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті. Понад 20 осіб пройшли поглиблені контррозвідувальні опитування, у тому числі з використанням поліграфа. Співробітники СБУ знайшли велику кількість агітаційно-пропагандистських матеріалів. Більшість літератури — авторства російських діячів і видана російськими друкарнями, — йдеться в офіціозі СБУ.

У монастирі УПЦ МП на Закарпатті черниці закликали до «пробуждения матушки-Руси»

Це не перший обшук в будівлях, якими користується УПЦ МП. Раніше СБУ приходила в Києво-Печерську лавру, монастир у Корці на Рівненщині та в єпархію РПЦ у Чернівцях. Українські розвідники не виключають, що підозрюваних у держзраді та антиукраїнській діяльності служителів УПЦ МП можна обміняти на українських полонених.

Джерело: Ракурс


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