Животные не знают границ - в беларуси озвучили претензии к заборам на границе

https://racurs.ua/n177354-jivotnye-ne-znaut-granic-v-belarusi-ozvuchili-pretenzii-k-zaboram-na-granice.html

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В білорусі озвучили претензії до парканів на кордоні, які збудували сусіди режиму лукашенка, щоб убезпечитися від ймовірної агресії спільного російсько-білоруського угрпування.

Цей паркан, на думку екологів білорусі, небезпечний для тварин та шкодить екосистемам.

В Міністерстві природних ресурсів та охорони навколишнього середовища озвучили перелік своїх претензій.

Найбільші загрози від огорож на кордоні пов’язані з тим, що вони заважають нормальній міграції тварин у природних екосистемах.

Шкодить тваринам і круговий колючий дріт — так звана концертина або спіраль Бруно. Вона зараз використовується на сотнях кілометрів огорож уздовж білоруського кордону. Якщо дріт розташований низько, тварини можуть потрапити у пастку.

Особливо відомство занепокоєне тим, що паркан проклали й через заповідну територію — Біловезьку пущу, яка кордоном поділена на дві частини. У пущі живе багато червонокнижних тварин, що охороняються міжнародними договорами. Вони також можуть постраждати.

Тварини не знають меж! Будівництво огорож позбавляє тварин свободи пересування і становить серйозну загрозу стійкому існуванню та збереженню популяцій, особливо червонокнижних видів (зубр, рись, борсук), — наголошують білоруські чиновники.

Нагадаємо, загородження на кордоні з білоруссю є вже у всіх країн, окрім Росії. Польща та Литва свої паркани вже збудували, Латвія ще зводить, Україна нещодавно розпочала будівництво.

У Міністерстві природи білорусі вже неодноразово скаржилися на зведене Польщею капітальне загородження, зокрема озвучували претензії представникам ООН.

Польська сторона повідомляла, що у паркані залишено проходи для тварин. До того ж на деяких ділянках, де кордон проходить річками та болотами, загородження відсутнє.

Мігранти з третіх країн, які через білорусь намагаються потрапити до Польщі, досі знаходять можливість це зробити, хоча з появою огорожі їхня кількість сильно знизилася. Польська сторона стверджує, що мігрантам допомагають білоруські прикордонники, і неодноразово публікувала відповідні відео.