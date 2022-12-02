путин признался Шольцу, что мстит Украине из-за ее побед

https://racurs.ua/n177398-putin-priznalsya-sholcu-chto-mstit-ukraine-iz-za-ee-pobed.html

Ракурс

Канцлер ФРН Олаф Шольц провів першу з середини вересня телефонну розмову з володимиром путіним і закликав диктатора вивести війська з України для дипломатичного завершення війни.

Годинна бесіда була присвячена агресивній війні росії, що триває, проти України та її наслідкам, — повідомило відомство з друку та інформації федерального уряду Німеччини.

Шольц у ході розмови наголосив на рішучості Німеччини підтримувати Україну у забезпеченні її обороноздатності від російської агресії.

Як повідомляє прес-служба Кремля, путін заявив канцлеру ФРН, що «ракетні удари по певних цілях на території України» є «вимушеною і неминучою реакцією у відповідь на провокаційні атаки Києва проти цивільної інфраструктури росії, включаючи Кримський міст та об'єкти енергетики».

Крім того, путін назвав «деструктивною» лінію західних держав, які надають Києву допомогу озброєннями та здійснюють підготовку українських військових.

На думку Москви, «все це, а також всебічна політична та фінансова підтримка України призводить до того, що Київ геть-чисто відкидає ідею будь-яких переговорів».

Шольц наголосив на рішучості Німеччини підтримати Україну у забезпеченні її здатності захищатися від російської агресії, а також наполягав на тому, що дипломатичне рішення, включаючи виведення російських військ, має бути знайдено якнайшвидше.

Шольц та путін також говорили про продовольчу ситуацію у світі, яка особливо загострилася внаслідок агресивної війни росії. Обидва «підкреслили важливу роль нещодавно оновленої Угоди щодо зерна під егідою Організації Об'єднаних Націй та домовилися підтримувати зв’язок».