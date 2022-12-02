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Ракурс
В центре Одессы раздался взрыв гранаты, есть раненые полицейские

В центре Одессы раздался взрыв гранаты, есть раненые полицейские (ФОТО, ВИДЕО)

2 дек 2022, 18:02
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У центрі Одеси 2 грудня стався вибух. На перетині вулиць Прохорівської та М’ясоїдівської о 16.30 підірвалася граната.





Очевидці на місці повідомили кореспонденту «Суспільного», що підірвалася граната. Місцеві бачили, як швидка забирала тіла людей.

Вибух в Одесі

Джерела Суспільного у правоохоронних органах повідомили, що серед травмованих є поліцейські з переломом і пораненням уламками. Два співробітники у тяжкому стані, загиблих немає.

У частини поранених від вибуху гранати травми ніг середньої тяжкості.

Вибух в Одесі

Телеграм-канали Одеси розповіли, що кілька невідомих осіб кинули гранату при затриманні поліцією.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко написав у Телеграм, що постраждало вісім осіб, з них шестеро — це поліцейські.

Вибух в Одесі

Источник: Ракурс


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