В центре Одессы раздался взрыв гранаты, есть раненые полицейские

https://racurs.ua/n177403-v-centre-odessy-razdalsya-vzryv-granaty-est-ranenye-policeyskie-foto-video.html

Ракурс

У центрі Одеси 2 грудня стався вибух. На перетині вулиць Прохорівської та М’ясоїдівської о 16.30 підірвалася граната.

Очевидці на місці повідомили кореспонденту «Суспільного», що підірвалася граната. Місцеві бачили, як швидка забирала тіла людей.

Джерела Суспільного у правоохоронних органах повідомили, що серед травмованих є поліцейські з переломом і пораненням уламками. Два співробітники у тяжкому стані, загиблих немає.

У частини поранених від вибуху гранати травми ніг середньої тяжкості.

Телеграм-канали Одеси розповіли, що кілька невідомих осіб кинули гранату при затриманні поліцією.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко написав у Телеграм, що постраждало вісім осіб, з них шестеро — це поліцейські.