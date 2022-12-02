ПЦУ зарегистрировала свой монастырь в Киево-Печерской лавре

https://racurs.ua/n177406-pcu-zaregistrirovala-svoy-monastyr-v-kievo-pecherskoy-lavre.html

Ракурс

Зареєстровано Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру як монастир у складі Православної церкви України (ПЦУ).

Про це 2 грудня повідомив прес-секретар ПЦУ Євстратій Зоря.

1 грудня 2022 р. було зареєстровано статут Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (чоловічого монастиря) Української Православної Церкви (Православної Церкви України). Відомості про цю юридичну особу в складі Помісної Церкви внесені 2 грудня до Єдиного державного реєстру (45081205), — написав Зоря у своєму Фейсбук.

Православна церква України ще у травні 2022 року створила власний чоловічий монастир під назвою «Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра».

За повідомленням, таке рішення ухвалив Священний Синод ПЦУ в резиденції предстоятеля церкви Епіфанія в Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі на засіданні 23 травня.

Враховуючи особливе значення Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, як святині всеукраїнського та світового значення, з метою подолання наслідків неканонічного підпорядкування цього монастиря владі Московського Патріархату, на пропозицію Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія, Синод вирішив утворити у складі релігійного об'єднання Української Православної Церкви (Православної Церкви України) релігійну організацію «Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра (чоловічий монастир) Української Православної Церкви (Православної Церкви України), — йшлося у повідомленні.

Синод також затвердив статут нової організації та визначив, що вона безпосередньо підпорядковується главі ПЦУ як своєму священноархімандриту.

Синод у травні попросив Епіфанія звернутися до Кабінету міністрів України з клопотанням про передачу одного з храмів Верхньої Лаври та окремих її приміщень у користування для звершення богослужінь і ведення монастирської діяльності Свято-Успенської Києво-Печерської УПЦ (ПЦУ).

Наразі у Верхній Лаврі діє Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Монастирський комплекс на території Лаври переданий в оренду Українській православній церкві (Московського патріархату).

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РНБО запровадила санкції проти намісника лаври та екс-нардепа Вадима Новинського. Санкції проти митрополита Павла й колишнього депутата Новинського триватимуть п’ять років, вирішили в РНБО. Під санкції потрапила низка інших діячів РПЦ.