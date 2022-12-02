М777 работает недолго, но эффективно – бойцы о гаубице, которая «переломила ход войны» (ВИДЕО)

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Українські військові активно застосовують 155-міліметрові гаубиці М777, які українській армії передали країни Заходу в рамках оборонної допомоги.

Саме завдяки цим гарматам ЗСУ успішно продовжують протистояти активним спробам атаки з боку російської армії. Як воює українська артилерія, розповіли журналісти «Радіо Свобода».

Вона працює недовго, але ефективно, гармату вразити неможливо, — так оцінюють роботу M777 — «гаубиці, що переламала хід війни» бійці ЗСУ, які використовують їх в бою.

Навідників у розрахунку одразу двоє, один із яких відкриває та закриває затвор. Кожен відповідає за свою вісь наведення. Зарядник вкладає заряд у лоток, а двоє інших членів розрахунку гармати досилають його у ствол. Потім підносяться заряди, які замковий досилає рукою та зачиняє затвор, а другий навідник за командою командира здійснює постріл.

Давай ще один по координатах, — чути хриплий та втомлений голос із рації. Військовий біжить по ще один снаряд

Усі працюють як злагоджений механізм. Розуміють, що від їхньої праці залежить життя побратимів

Постріл — і снаряд летить у бік живої сили російської армії, яка намагається штурмувати позиції українських піхотинців.

Коли бойова робота завершена, бійці маскують гаубицю. Свою роботу військові називають найкращою у світі.

Сергій, військовий ЗСУ:

Ця гармата набагато потужніша за радянські, це однозначно. Точніша; це ми знаємо по її роботі. Зараз ми її добре знаємо, нам виходить працювати доволі непогано. Цілей дуже багато і кожна смачна. Зокрема, особовий склад противника. Було там 300 піхотинців, ми накрили їх чергою, по-моєму, 9 снарядів було. Це нам додало радості і бойового духу надовго. Ми працюємо чітко і по цілі, лишнього не стріляємо. Якщо ми виходимо на роботу з «сімкою», то вона працює недовго, але ефективно.

Гармати працюють разом з аеророзвідкою, яка коригує їхню роботу. Коли бойова робота завершена, бійці маскують гаубицю, в цей час аеророзвідка продовжує виявляти цілі.