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Оставили российский след – дом посла Украины в Ватикане неизвестные вымазали экскрементами
Оставили российский след — дом посла Украины в Ватикане неизвестные вымазали экскрементамиhttps://racurs.ua/n177411-ostavili-rossiyskiy-sled-dom-posla-ukrainy-v-vatikane-neizvestnye-vymazali-ekskrementami.htmlРакурс
Невідомі 1 грудня проникли до будівлі в Римі, де мешкає посол України у Ватикані Андрій Юраш, і вимазали вхідні двері, сходи та стіни екскрементами.
Про це 2 грудня повідомило інформагентство Ansa.
Ми не знаємо, хто фізично вчинив вандалізм, але ми можемо уявити, хто замовив усе це, — повідомив Юраш.
На запитання, чи не падають підозри на Кремль, посол відповів: «Я так думаю, прямо чи опосередковано».
Про те, що українські представництва та консультування продовжують отримувати погрози, повідомляло 2 грудня МЗС. Днями посилку з бомбою надіслали до українського посольства у Мадриді. Після цього почалося розсилання закривавлених пакетів до представництв України у низці європейських країн.
Українське МЗС повідомляє, що після вибуху в посольстві України в Іспанії «закривавлені пакети» отримали українські дипломатичні місії та в інших країнах. Йдеться про посольства України в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, а також генеральні консульства в Неаполі та Кракові та консульство в чеському місті Брно.
У пакунках були очі тварин. Самі пакунки були просякнуті рідиною характерного кольору і мали відповідний запах, — повідомив представник міністерства Олег Ніколенко.
Він додав, що МЗС намагається зрозуміти зміст цих послань.
Нагадаємо, 30 листопада в посольстві України в Іспанії пролунав вибух. Бомбу надіслали поштою, і працівника посольства було поранено, відкриваючи конверт.
Наступного дня іспанські правоохоронці виявили ще один вибуховий пристрій у конверті, який отримав супутниковий центр ЄС, розташований на авіабазі збройних сил Іспанії у Торрехон-де-Ардосі під Мадридом. Цю базу регулярно використовують для передачі іспанської зброї для потреб ЗСУ.
Реакція Києва
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 2 грудня на тлі кампанії терору проти України та її дипломатів провів термінову нараду з послами.
Станом на вечір 2 грудня зафіксовано 18 випадків погроз в 12 країнах: замах на теракт в Іспанії, пакети із збоченими погрозами у вигляді вирваних очей тварин в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, Австрії, Чехії, Ватикані, Франції, повідомлення про мінування в Казахстані, а також підозрілий лист в США. Терористи намагаються не просто залякати українських дипломатів. Вони хочуть послабити, залякати Україну та підірвати важливу дипломатичну роботу з постачанння зброї, енергообладнання, ізоляції росії. Вони думають, що зможуть злякати і зупинити нас чи послабити міжнародну підтримку України. Я розумію, чому вони цього хочуть. Сьогодні українська дипломатія — це потужна сила, яка протистоїть ворогу.
Моя відповідь тим, хто за цим стоїть, проста: дарма стараєтесь. Українських дипломатів не залякати і не зламати. Ми будемо і надалі ефективно працювати на захист України від ворога та нашу перемогу.
Терористам нічого не вдасться, — написав Кулеба.
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