Залишили російський слід - будинок посла України у Ватикані невідомі вимазали екскрементами

https://racurs.ua/ua/n177411-zalyshyly-rosiyskyy-slid-budynok-posla-ukrayiny-u-vatykani-nevidomi-vymazaly-ekskrementamy.html

Ракурс

Невідомі 1 грудня проникли до будівлі в Римі, де мешкає посол України у Ватикані Андрій Юраш, і вимазали вхідні двері, сходи та стіни екскрементами.

Про це 2 грудня повідомило інформагентство Ansa.

Ми не знаємо, хто фізично вчинив вандалізм, але ми можемо уявити, хто замовив усе це, — повідомив Юраш.

На запитання, чи не падають підозри на Кремль, посол відповів: «Я так думаю, прямо чи опосередковано».

Про те, що українські представництва та консультування продовжують отримувати погрози, повідомляло 2 грудня МЗС. Днями посилку з бомбою надіслали до українського посольства у Мадриді. Після цього почалося розсилання закривавлених пакетів до представництв України у низці європейських країн.

Українське МЗС повідомляє, що після вибуху в посольстві України в Іспанії «закривавлені пакети» отримали українські дипломатичні місії та в інших країнах. Йдеться про посольства України в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, а також генеральні консульства в Неаполі та Кракові та консульство в чеському місті Брно.

У пакунках були очі тварин. Самі пакунки були просякнуті рідиною характерного кольору і мали відповідний запах, — повідомив представник міністерства Олег Ніколенко.

Він додав, що МЗС намагається зрозуміти зміст цих послань.

Нагадаємо, 30 листопада в посольстві України в Іспанії пролунав вибух. Бомбу надіслали поштою, і працівника посольства було поранено, відкриваючи конверт.

Наступного дня іспанські правоохоронці виявили ще один вибуховий пристрій у конверті, який отримав супутниковий центр ЄС, розташований на авіабазі збройних сил Іспанії у Торрехон-де-Ардосі під Мадридом. Цю базу регулярно використовують для передачі іспанської зброї для потреб ЗСУ.

Реакція Києва

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 2 грудня на тлі кампанії терору проти України та її дипломатів провів термінову нараду з послами.