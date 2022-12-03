ВСУ поразили пять пунктов управления и два склада боеприпасов рф - Генштаб

https://racurs.ua/n177414-vsu-porazili-pyat-punktov-upravleniya-i-dva-sklada-boepripasov-rf-genshtab.html

Ракурс

Повномасштабна війна росії проти України триває. 2 грудня Сили оборони відбили ворожі атаки в районі шести населених пунктів Луганської та Донецької областей.

Як повідомляє у Фейсбук 3 грудня Генеральний штаб Збройних сил України, наші воїни відкинули ворога від Червонопопівки Луганської області та Соледару, Опитного, Невельського, Красногорівки і Мар’їнки на Донеччині.

Бойова авіація завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

За минулу добу наші воїни збили ворожий вертоліт та безпілотник «Орлан-10», вразили п’ять пунктів управління, два склади боєприпасів, 11 районів зосередження особового складу та чотири інших важливих об'єкти рф.

На Бахмутському та Авдіїівському напрямках окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали об'єкти в районах населених пунктів Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба, Опитне, Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Марʼїнка та Новомихайлівка Донецької області. Також ворог завдав авіаударів неподалік населених пунктів Верхньокам’янське, Соледар і Спірне.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обороняється. Ворог здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії по районах населених пунктів Синьківка і Табаївка Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка і Площанка на Луганщині. Завдав авіаударів по Новоселівському та Іванівці.

У Херсонській області воєнні злочинці росії обороняють раніше зайняті рубежі, а також обстрілюють з артилерії позиції ЗСУ в районах населених пунктів Дудчани, Тягинка, Іванівка та Дніпровське Херсонської області. Окрім цього, окупанти не припиняють обстрілювати передмістя та сам Херсон.

Нагадаємо, в американському «Інституті вивчення війни» (ISW) вказали, що ЗСУ здійснили локальні прориви на південний захід та північний захід від Кремінної. Війська рф продовжували здійснювати мінімальні просування в районі Бахмута та проводили наступальні операції в районі Авдіївка-Донецьк. Армія рф має труднощі з належним розподілом та розгортанням сил у тилових районах на півдні України через українські удари. Погана логістика, непокірний мобілізований персонал та внутрішні протести продовжують заважати кремлю досягти цілей часткової мобілізації.