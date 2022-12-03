Обыски в УПЦ МП - Зеленский обещает и дальше бороться за духовную независимость

https://racurs.ua/n177415-obyski-v-upc-mp-zelenskiy-obeschaet-i-dalshe-borotsya-za-duhovnuu-nezavisimost.html

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Президент Володимир Зеленський пообіцяв нові кроки задля досягнення духовної незалежності України. Про це йшлося у вечірньому відеозверненні глави держави.

Цими днями ми зробили частину кроків, щоб гарантувати духовну незалежність нашого народу. Бачу, що люди підтримують ці кроки, і дуже потужно підтримують. І це ще не все. Будуть іще кроки. Україна більше ніколи не буде зупинятись на півшляху, — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України провела низку обшуків в установах УПЦ МП у Києві та багатьох областях через багаторічну пропаганду «русского міра» в підконтрольних рф церквах. Кільком священнослужителям повідомили про підозри. Рада національної безпеки та оборони доручила Кабміну запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність УПЦ московського патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП в Києво-Печерській Лаврі.

1 грудня Зеленський ввів у дію персональні санкції щодо деяких представників релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в росії. За даними ЗМІ, РНБО запровадила санкції проти священнослужителів УПЦ МП, зокрема намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя) та проросійського екс-нардепа Вадима Новинського.