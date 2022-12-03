Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
владимир путин и сергей шойгу, фото: «Корреспондент.net»

Министр обороны рф прилетел в Минск на «переговоры о военном сотрудничестве»

3 дек 2022, 18:02
999

До білорусі прилетів міністр оборони рф сергій шойгу, його літак здійснив посадку на мінському аеродромі Мачулищі.





Про це сьогодні, 3 листопада, повідомляє білоруське агентство БелТА.

Зазначається, що шойгу у Мінську проведе переговори з міністром оборони режиму самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка віктором хреніним.

Білоруська та російська сторони обговорять актуальні питання двостороннього військового та військово-технічного співробітництва, — стверджують білоруські пропагандистські ЗМІ.

Джерело: БелТА


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров