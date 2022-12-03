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владимир путин и сергей шойгу, фото: «Корреспондент.net»
Министр обороны рф прилетел в Минск на «переговоры о военном сотрудничестве»https://racurs.ua/n177434-ministr-oborony-rf-priletel-v-minsk-na-peregovory-o-voennom-sotrudnichestve.htmlРакурс
До білорусі прилетів міністр оборони рф сергій шойгу, його літак здійснив посадку на мінському аеродромі Мачулищі.
Про це сьогодні, 3 листопада, повідомляє білоруське агентство БелТА.
Зазначається, що шойгу у Мінську проведе переговори з міністром оборони режиму самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка віктором хреніним.
Білоруська та російська сторони обговорять актуальні питання двостороннього військового та військово-технічного співробітництва, — стверджують білоруські пропагандистські ЗМІ.
Джерело: БелТА
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