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володимир путін та сергій шойгу, фото: «Корреспондент.net»
Міністр оборони рф прилетів до Мінська на «переговори про військову співпрацю»https://racurs.ua/ua/n177434-ministr-oborony-rf-pryletiv-do-minska-na-peregovory-pro-viyskovu-spivpracu.htmlРакурс
До білорусі прилетів міністр оборони рф сергій шойгу, його літак здійснив посадку на мінському аеродромі Мачулищі.
Про це сьогодні, 3 листопада, повідомляє білоруське агентство БелТА.
Зазначається, що шойгу у Мінську проведе переговори з міністром оборони режиму самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка віктором хреніним.
Білоруська та російська сторони обговорять актуальні питання двостороннього військового та військово-технічного співробітництва, — стверджують білоруські пропагандистські ЗМІ.
Джерело: БелТА
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