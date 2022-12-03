володимир путін та сергій шойгу, фото: «Корреспондент.net»

https://racurs.ua/ua/n177434-ministr-oborony-rf-pryletiv-do-minska-na-peregovory-pro-viyskovu-spivpracu.html

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До білорусі прилетів міністр оборони рф сергій шойгу, його літак здійснив посадку на мінському аеродромі Мачулищі.

Про це сьогодні, 3 листопада, повідомляє білоруське агентство БелТА.

Зазначається, що шойгу у Мінську проведе переговори з міністром оборони режиму самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка віктором хреніним.

Білоруська та російська сторони обговорять актуальні питання двостороннього військового та військово-технічного співробітництва, — стверджують білоруські пропагандистські ЗМІ.

Джерело: БелТА