Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
володимир путін та сергій шойгу, фото: «Корреспондент.net»

Міністр оборони рф прилетів до Мінська на «переговори про військову співпрацю»

3 гру 2022, 18:02
999

До білорусі прилетів міністр оборони рф сергій шойгу, його літак здійснив посадку на мінському аеродромі Мачулищі.





Про це сьогодні, 3 листопада, повідомляє білоруське агентство БелТА.

Зазначається, що шойгу у Мінську проведе переговори з міністром оборони режиму самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка віктором хреніним.

Білоруська та російська сторони обговорять актуальні питання двостороннього військового та військово-технічного співробітництва, — стверджують білоруські пропагандистські ЗМІ.

Джерело: БелТА


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів