Аналитики ISW объяснили заявления лукашенко об угрозе. Фото: pravda.com

https://racurs.ua/n177380-v-isw-obyasnili-zayavleniya-lukashenko-ob-ugroze-dlya-belarusi-so-storony-nato.html

Ракурс

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко говорить «про загрозу з боку НАТО», щоб підкреслити необхідність захисту та уникнути втягнення у війну в Україні.

Диктатор заявив, що НАТО готується напасти на білорусь, а Україну та Північноатлантичний альянс звинуватив у тому, що «зросла кількість провокацій» поблизу білорусько-українського кордону. Також він заявив, що Україна намагається втягнути сили НАТО у війну. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що лукашенко також заявив, що білоруській владі вдалося утримати потенційного супротивника від застосування військової сили проти білорусі, і що НАТО нарощує сили і посилює бойову підготовку в сусідніх країнах.

Водночас білоруський міністр оборони віктор хренін заявив, що прямої підготовки до війни не ведеться, і що білорусь буде лише захищати свою територію.

Експерти вважають, що лукашенко і хренін, ймовірно, зосередили інформаційну кампанію на вигаданій агресії НАТО і провокаційній діяльності вздовж білоруського кордону для підстав стверджувати, що білоруські військові повинні залишитися вдома для захисту від потенційної «агресії НАТО». Таким чином було створено інформаційні умови для протистояння тиску москви щодо вступу у війну в Україні.

Тим часом Інститут вивчення війни продовжує оцінювати вступ білорусі у війну росії проти України як вкрай малоймовірний.

Нагадаємо, підрозділи білоруських сил спецоперацій, які входять до складу регіонального угруповання військ так званої союзної держави рф та рб, залучили до посилення ділянки держкордону.