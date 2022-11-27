лукашенко перекинув сили спецоперацій на охорону кордону, росіяни перевозять війська з білорусі в Україну

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росія має намір перекинути угруповання з білорусі в Україну.

Генштаб ЗСУ 27 листопада повідомив, що це станеться після набуття ними бойових спроможностей.

Триває переміщення особового складу та військової техніки ворога для комплектування підрозділів, що зазнали втрат, — повідомляють українські військові.

Крім того, підрозділи білоруських сил спецоперацій, які входять до складу регіонального угруповання військ так званої союзної держави рф та рб, залучили до посилення ділянки держкордону.

Утім, ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено. На Волинському та Поліському напрямках на півночі України ситуація без суттєвих змін, «ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено», — йдеться у повідомленні Генштабу.

Військовий потенціал білорусі на рівні тероборони Київської області, ця країна не готова до серйозних бойових дій.

Її єдиним завданням є утримування ЗСУ поблизу північних кордонів України, — сказав для ТСН військовий експерт та аналітик Андрій Харук.

26 листопада Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що в українському інформаційному просторі в останні дні поширюється інформація про нібито плани ворога атакувати Україну ударним угрупованням рф та республіки білорусь з боку північних кордонів України наприкінці листопада.

В ГУР вважають, що така інформація підсилюється анонімними «вкидами» про масовану ракетно-авіаційну атаку, яка передуватиме такому вторгненню.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що подібна інформація не відповідає дійсності. Мета такої інформаційної спецоперації — спровокувати Україну перекинути значну частину війська до кордону з Білоруссю, аби послабити наступальний потенціал Збройних Сил на сході та півдні України, а заразом показати білорусам нібито наміри нашої держави атакувати територію Білорусі, тим самим провокуючи білорусів вступити у війну.

Крім того, такі повідомлення мають на меті посіяти паніку серед українського суспільства і є частиною ворожих інформаційно-психологічних спецоперацій. На це вказує і той факт, що спершу в подібних повідомленнях вказувалася дата можливого «вторгнення» 25−28 листопада, а за кілька годин дата «вторгнення» змістилася на 28−29 листопада.