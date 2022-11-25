Російські генерали приїхали до білорусі контролювати підготовку своїх військових

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Ракурс

Група російських генералів на чолі з начальником Головного оперативного управління генштабу зс рф сергієм рудським прибули до білорусі з робочим візитом.

Військові проінспектують хід спільної підготовки «регіонального угруповання військ» на полігонах білорусі.

Генерали оглянуть пункти управління, навчальні місця та казарми військовослужбовців. Також вони планують відвідати заняття танкових та мотострілкових підрозділів, ремонтно-відновлювальних батальйонів.

Також начальник ГОУ ГШ ЗС РФ ознайомиться з порядком виконання бойових завдань підрозділами ЗС РБ щодо прикриття державного кордону РБ на південному напрямку, — пишуть активісти «Гаюна».

Вони також звернули увагу на те, що міністерство оборони білорусі не опублікувало пресреліз про візит російських генералів.

Цей факт, зокрема показує рівень відносин між рб і рф у військовій сфері. Щось подібне було і під час навчань «Союзна рішучість-202», коли зведення міноборони білорусі не відповідало фактичному знаходженню російських військ. Тоді військовослужбовці зс рф не вважали за потрібне інформувати своїх білоруських колег, — зазначають активісти.

Центр національного спротиву 25 листопада повідомив, що росіяни розгорнули близько 63 наметів в районі населеного пункту Бабуничі (Гомельська область).

Загалом на території країни уже розміщено до 12 тис. мобілізованих росіян, — йдеться в повідомленні.

У білоруському підпіллі зазначають, що для російських військових потрапити в білорусь — це привілей. Умови на полігонах набагато краще, ніж на батьківщині. Збройні сили білорусі повністю забезпечують потреби контингенту окупантів.

Фактично росіяни взяли під контроль спільне угруповання військ, що є ще однією ознакою втрати білоруссю суверенітету.