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В учреждения в Испании направили ряд опасных писем, фото:

Испанская полиция установила, откуда присылали пакеты со взрывчаткой — Reuters

4 дек 2022, 11:04
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В Іспанії поліція встановила, що шість листів із вибухівкою, надісланих до низки установ за останні дні, схоже, були відправлені з міста Вальядолід, розташованого на півночі країни.





Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерело, близьке до слідства.

Проте, хто саме відправляв ці листи, наразі не встановлено.

Зазначається, що листи з вибуховими пристроями були в період з 24 листопада по 2 грудня доставлені, зокрема, до:

  • прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса;
  • посольства України в Мадриді;
  • урядових установ;
  • супутникової компанії Європейського Союзу;
  • посольства США.

Більшість з них вдалося знешкодити, проте в результаті спрацювання одного з пристроїв легко постраждав співробітник українського посольства.

Джерело: Reuters


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