В учреждения в Испании направили ряд опасных писем, фото:

https://racurs.ua/n177447-ispanskaya-policiya-ustanovila-otkuda-prisylali-pakety-so-vzryvchatkoy-reuters.html

Ракурс

В Іспанії поліція встановила, що шість листів із вибухівкою, надісланих до низки установ за останні дні, схоже, були відправлені з міста Вальядолід, розташованого на півночі країни.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерело, близьке до слідства.

Проте, хто саме відправляв ці листи, наразі не встановлено.

Зазначається, що листи з вибуховими пристроями були в період з 24 листопада по 2 грудня доставлені, зокрема, до:

прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса;

посольства України в Мадриді;

урядових установ;

супутникової компанії Європейського Союзу;

посольства США.

Більшість з них вдалося знешкодити, проте в результаті спрацювання одного з пристроїв легко постраждав співробітник українського посольства.

Джерело: Reuters