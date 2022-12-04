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До установ в Іспанії надіслали низку небезпечних листів, фото:
Іспанська поліція встановила, звідки надсилали пакунки з вибухівкою — Reutershttps://racurs.ua/ua/n177447-ispanska-policiya-vstanovyla-zvidky-nadsylaly-pakunky-z-vybuhivkou-reuters.htmlРакурс
В Іспанії поліція встановила, що шість листів із вибухівкою, надісланих до низки установ за останні дні, схоже, були відправлені з міста Вальядолід, розташованого на півночі країни.
Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерело, близьке до слідства.
Проте, хто саме відправляв ці листи, наразі не встановлено.
Зазначається, що листи з вибуховими пристроями були в період з 24 листопада по 2 грудня доставлені, зокрема, до:
- прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса;
- посольства України в Мадриді;
- урядових установ;
- супутникової компанії Європейського Союзу;
- посольства США.
Більшість з них вдалося знешкодити, проте в результаті спрацювання одного з пристроїв легко постраждав співробітник українського посольства.
Джерело: Reuters
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