Вибухівку у листі надіслали премʼєру та військовим Іспанії

https://racurs.ua/ua/n177352-vybuhivku-u-lysti-nadislaly-prem-ieru-ta-viyskovym-ispaniyi.html

Ракурс

Третю посилку з бомбою виявили в Іспанії, цього разу на авіабазі.

Після вибуху в посольстві України в Мадриді схожі конверти з вибуховими пристроями отримали канцелярія премʼєр-міністра Іспанії, Міністерство оборони цієї країни, а тепер військова авіабаза та виробник зброї Instalaza, який постачає свою продукцію Україні.

Конверт, надісланий до Сарагоси, мав розміри 10 на 15 см, повідомляє Reuters. Рентгенівський знімок показав заряд вибухової речовини з дротовою лінією, готовою до активації при відкритті конверта. Правоохоронці прибули на місце та провели контрольовану детонацію.

Правоохоронці вивчають вміст усіх небезпечних посилок і з’ясовують, чи пов’язані всі три вибухонебезпечні посилки між собою.

Служба безпеки премʼєр-міністра Іспанії Педро Санчеса раніше також виявила бомбу у листі. Про це 1 грудня повідомила його канцелярія, цитує El Mundo. Лист із вибухівкою премʼєру надійшов ще 24 листопада. Тоді служби безпеки під час перевірки та фільтрації кореспонденції виявили підозріле поштове відправлення. Це був конверт, адресований голові уряду, який надіслали звичайною поштою.

Пакет із вибухівкою також надіслали й до Міністерства оборони Іспанії.

Тим часом в іспанських ЗМІ висловлюють побоювання, що такі «пакунки» можуть з’явитися ще в різних місцях в Іспанії, а також звертають увагу на те, що авіабаза Торрехон-де-Ардос (де знайшли третю вибухівку) є територією спільного використання силами НАТО.

Нагадаємо, що 30 листопада стався вибух поблизу посольства України в Мадриді. Він пролунав після того, як співробітник дипмісії відкрив підозрілу бандероль. Пакунок адресувався послу. Внаслідок вибуху постраждав комендант посольства.

Другий пристрій також вчора отримала також іспанська компанія Instalaza, яка виготовляє зброю, що її уряд Іспанії направляє в Україну.

Українське посольство продовжує роботу у звичайному режимі

У посольстві немає відчуття страху, ми не боїмося. Продовжуємо працювати, — заявив посол України в Іспанії Сергій Погорельцев у коментарі RTVE.

Він наголосив, що працівник посольства, який отримав травму через спрацювання вибухового пристрою у конверті, що надійшов у дипмісію, діяв згідно з протоколом Міністерства закордонних справ.