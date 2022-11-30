Посол України в Іспанії Сергій Погорельцев прокоментував інцидент із вибухом

Посилка, що вибухнула в посольстві України у Мадриді, була відправлена на адресу посла.

Серйозніших наслідків вибуху вдалося уникнути завдяки реакції та професійним діям персоналу дипустанови.

Попри початкові повідомлення у ЗМІ про те, що вибухнув «лист», в реальності йдеться про пакунок розміру, значно більшого за лист із документами.

Це поштове відправлення, адресоване особисто на ім’я посла України в Іспанії Сергія Погорельцева, викликало підозри у секретарки посла, оскільки на ньому не було зворотної адреси і він не видавався схожим на пошту на адресу дипломатів.

Секретарка передала «пошту» коменданту — тобто співробітнику, відповідальному, серед іншого, за охорону посольства.

У пакунку виявилася коробка, тож у коменданта з’явилися підозри і він сам — щоби нікого не було поруч — вийшов із цією «поштою» на подвір’я перед тим, як її відкрити. А щойно відкрив, почув, що там щось клацнуло, моментально її відкинув, і вже тоді почув вибух, — зазначив посол України в Іспанії Сергій Погорельцев в коментарі «ЄП».

Попри те, що комендант посольства вже не тримав коробку в руках, вибух пошкодив йому руки і він каже, що дістав щось на кшталт контузії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні повідомив, що після надання медичної допомоги комендант посольства повернувся назад в дипустанову з лікарні. Міністр розпорядився посилити охорону українських консульств та посольств.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що 30 листопада біля посольства України у Мадриді стався вибух.