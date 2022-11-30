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Посла спасла бдительность – стали известны детали взрыва в Испании
Посла спасла бдительность — стали известны детали взрыва в Испанииhttps://racurs.ua/n177325-posla-spasla-bditelnost-stali-izvestny-detali-vzryva-v-ispanii.htmlРакурс
Посилка, що вибухнула в посольстві України у Мадриді, була відправлена на адресу посла.
Серйозніших наслідків вибуху вдалося уникнути завдяки реакції та професійним діям персоналу дипустанови.
Попри початкові повідомлення у ЗМІ про те, що вибухнув «лист», в реальності йдеться про пакунок розміру, значно більшого за лист із документами.
Це поштове відправлення, адресоване особисто на ім’я посла України в Іспанії Сергія Погорельцева, викликало підозри у секретарки посла, оскільки на ньому не було зворотної адреси і він не видавався схожим на пошту на адресу дипломатів.
Секретарка передала «пошту» коменданту — тобто співробітнику, відповідальному, серед іншого, за охорону посольства.
У пакунку виявилася коробка, тож у коменданта з’явилися підозри і він сам — щоби нікого не було поруч — вийшов із цією «поштою» на подвір’я перед тим, як її відкрити. А щойно відкрив, почув, що там щось клацнуло, моментально її відкинув, і вже тоді почув вибух, — зазначив посол України в Іспанії Сергій Погорельцев в коментарі «ЄП».
Попри те, що комендант посольства вже не тримав коробку в руках, вибух пошкодив йому руки і він каже, що дістав щось на кшталт контузії.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні повідомив, що після надання медичної допомоги комендант посольства повернувся назад в дипустанову з лікарні. Міністр розпорядився посилити охорону українських консульств та посольств.
Раніше «Ракурс» повідомляв, що 30 листопада біля посольства України у Мадриді ставсявибух.
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