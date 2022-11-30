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Взрыв в Мадриде — что известно о ЧП возле посольства Украины

Взрыв в Мадриде — что известно о ЧП возле посольства Украины

30 ноя 2022, 15:41
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Біля посольства України у Мадриді стався вибух.





Як повідомляє AFP, постраждав один зі співробітників, його госпіталізували. За попередньою інформацією, він відкрив конверт, у якому знаходився вибуховий пристрій.

Поліція активувала антитерористичний протокол і оточила територію, де розташоване посольство. На місці працюють сапери, потерпілого госпіталізовано.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив терміново посилити безпеку всіх посольств України. Це сталося після вибуху біля українського дипвідомства в Мадриді. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Источник: Ракурс


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