Вибухівка була в конверті

https://racurs.ua/ua/n177315-vybuh-u-madrydi-scho-vidomo-pro-np-bilya-posolstva-ukrayiny.html

Ракурс

Біля посольства України у Мадриді стався вибух.

Як повідомляє AFP, постраждав один зі співробітників, його госпіталізували. За попередньою інформацією, він відкрив конверт, у якому знаходився вибуховий пристрій.

Поліція активувала антитерористичний протокол і оточила територію, де розташоване посольство. На місці працюють сапери, потерпілого госпіталізовано.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив терміново посилити безпеку всіх посольств України. Це сталося після вибуху біля українського дипвідомства в Мадриді. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.