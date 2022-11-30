Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Вибухівка була в конверті

Вибух у Мадриді — що відомо про НП біля посольства України

30 лис 2022, 15:41
999

Біля посольства України у Мадриді стався вибух.





Як повідомляє AFP, постраждав один зі співробітників, його госпіталізували. За попередньою інформацією, він відкрив конверт, у якому знаходився вибуховий пристрій.

Поліція активувала антитерористичний протокол і оточила територію, де розташоване посольство. На місці працюють сапери, потерпілого госпіталізовано.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив терміново посилити безпеку всіх посольств України. Це сталося після вибуху біля українського дипвідомства в Мадриді. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів