Граффити Бенкси в Украине

https://racurs.ua/n177451-graffiti-benksi-na-kievschine-budut-ohranyat-policiya.html

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На Київщині правоохоронці та місцева влада знайшли рішення щодо того, як надалі захисти від крадіжки нещодавно створені графіті відомого англійського художника Бенксі та інші культурні об'єкти.

Про це в ефірі телемарафону заявив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов, повідомляє агентство «Укрінформ».

Це питання опрацювали. Охорона об'єктів культурної спадщини та інших таких цінностей відносяться до компетенції місцевих органів влади. Ми вже прийняли рішення щодо залучення добровольчих формувань територіальної громади, муніципальної варти, місцевих органів правопорядку до забезпечення збереження вказаних малюнків. Я впевнений в тому, що в подальшому таких випадків не буде, — зазначив Нєбитов.

Він також зазначив, що правоохоронці викрили групу осіб, які демонтувала картину, створену Бенксі на стіні розбитого рашистами будинку в Гостомелі. Наразі зловмисники перебувають у слідчому ізоляторі, за цим інцидентом розпочате провадження за ст. 194 Кримінального кодексу — пошкодження майна.

Але у перспективі, це є прецедент, тому що майно не оцінене, не має поки власника і заяви від власника, тому кваліфікація, я впевнений, що буде змінюватися, — зауважив Нєбитов й додав, що за результатом розслідуваннябуде призначена мистецтвознавча експертиза.

Наразі це графіті перебуває в Бучанському управлінні поліції Київщини.

Далі я впевнений, що буде кваліфікація та оголошення підозри всім учасникам, які вчинили цей злочин, — наголосив він.

Бенксі раніше підтвердив, що намалював сім графіті в Україні — у Києві, а також значно постраждалих від російських бомбардувань Гостомелі, Ірпені та Бородянці.

Джерело: «Укрінформ»