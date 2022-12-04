Защитники Украины ликвидировали уже более 91 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n177450-550-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 91 тис. 150 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 550 осіб. Про це сьогодні, 4 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

2 тис. 922 танки;

5 тис. 892 бойові броньовані машини;

1 тис. 908 одиниць артилерійських систем;

395 одиниць РСЗВ;

210 одиниць засобів ППО;

281 літак;

263 гелікоптери;

1 тис. 573 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

531 крилату ракету;

16 кораблів/катерів;

4 тис. 479 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

163 одиниці спеціальної техніки.

Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.