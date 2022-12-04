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Захисники України ліквідували вже понад 91 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

550 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

4 гру 2022, 12:43
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 91 тис. 150 осіб.





За минулу добу цей показник зріс на 550 осіб. Про це сьогодні, 4 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 2 тис. 922 танки;
  • 5 тис. 892 бойові броньовані машини;
  • 1 тис. 908 одиниць артилерійських систем;
  • 395 одиниць РСЗВ;
  • 210 одиниць засобів ППО;
  • 281 літак;
  • 263 гелікоптери;
  • 1 тис. 573 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 531 крилату ракету;
  • 16 кораблів/катерів;
  • 4 тис. 479 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 163 одиниці спеціальної техніки.

Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Джерело: Ракурс


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