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Захисники України ліквідували вже понад 91 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ
550 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n177450-550-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 91 тис. 150 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 550 осіб. Про це сьогодні, 4 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 2 тис. 922 танки;
- 5 тис. 892 бойові броньовані машини;
- 1 тис. 908 одиниць артилерійських систем;
- 395 одиниць РСЗВ;
- 210 одиниць засобів ППО;
- 281 літак;
- 263 гелікоптери;
- 1 тис. 573 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 531 крилату ракету;
- 16 кораблів/катерів;
- 4 тис. 479 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 163 одиниці спеціальної техніки.
Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.
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