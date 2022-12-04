Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти знущаються з українців на блок-посту у Василівці, карта: Google Maps

Били та знущалися — рашисти два дні тримали в заручниках цивільних на блок-посту у Василівці

4 гру 2022, 12:22
999

Російські загарбники два дні тримали в заручниках цивільних осіб на блок-посту у районі окупованого міста Василівка Запорізької області.





Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 4 грудня, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

За словами Федорова, спочатку, 2 грудня, рашисти змусили людей, які їхали із Запоріжжя підтримати близьких в окупації, в мінусову температуру ночувати на узбіччі дороги. З цієї групи вісім автомобілів так і не пропустили.

Проте й щодо інших терор продовжився, наголошує Федоров:

  • декого відразу депортували в бік Запоріжжя, а декого «покатали» — спочатку повезли до комендатури окупованого Мелітополя, а потім повернули назад у Василівку;
  • до всіх людей орки застосували тотальний огляд, перевіряли надто нервово. До окремих мирних беззбройних жителів застосовували фізичну силу — били прикладом автомата;
  • при цьому рашисти традиційно нічого не пояснювали — тільки груба розмова і насилля.

Після двох днів безпричинного терору люди були змушені повернутись до Запоріжжя, — наголошує мер Мелітополя.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів