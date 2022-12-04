Рашисти знущаються з українців на блок-посту у Василівці, карта: Google Maps

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Російські загарбники два дні тримали в заручниках цивільних осіб на блок-посту у районі окупованого міста Василівка Запорізької області.

Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 4 грудня, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

За словами Федорова, спочатку, 2 грудня, рашисти змусили людей, які їхали із Запоріжжя підтримати близьких в окупації, в мінусову температуру ночувати на узбіччі дороги. З цієї групи вісім автомобілів так і не пропустили.

Проте й щодо інших терор продовжився, наголошує Федоров:

декого відразу депортували в бік Запоріжжя, а декого «покатали» — спочатку повезли до комендатури окупованого Мелітополя, а потім повернули назад у Василівку;

до всіх людей орки застосували тотальний огляд, перевіряли надто нервово. До окремих мирних беззбройних жителів застосовували фізичну силу — били прикладом автомата;

при цьому рашисти традиційно нічого не пояснювали — тільки груба розмова і насилля.