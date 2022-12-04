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Рашисти знущаються з українців на блок-посту у Василівці, карта: Google Maps
Били та знущалися — рашисти два дні тримали в заручниках цивільних на блок-посту у Василівціhttps://racurs.ua/ua/n177449-byly-ta-znuschalysya-rashysty-dva-dni-trymaly-v-zaruchnykah-cyvilnyh-na-blok-postu-u-vasylivci.htmlРакурс
Російські загарбники два дні тримали в заручниках цивільних осіб на блок-посту у районі окупованого міста Василівка Запорізької області.
Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 4 грудня, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
За словами Федорова, спочатку, 2 грудня, рашисти змусили людей, які їхали із Запоріжжя підтримати близьких в окупації, в мінусову температуру ночувати на узбіччі дороги. З цієї групи вісім автомобілів так і не пропустили.
Проте й щодо інших терор продовжився, наголошує Федоров:
- декого відразу депортували в бік Запоріжжя, а декого «покатали» — спочатку повезли до комендатури окупованого Мелітополя, а потім повернули назад у Василівку;
- до всіх людей орки застосували тотальний огляд, перевіряли надто нервово. До окремих мирних беззбройних жителів застосовували фізичну силу — били прикладом автомата;
- при цьому рашисти традиційно нічого не пояснювали — тільки груба розмова і насилля.
Після двох днів безпричинного терору люди були змушені повернутись до Запоріжжя, — наголошує мер Мелітополя.
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