Росіяни завезли до окупованого Мелітополя вчителів з Дагестану – ЦНС

https://racurs.ua/ua/n177425-rosiyany-zavezly-do-okupovanogo-melitopolya-vchyteliv-z-dagestanu-cns.html

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Росіяни завозять на тимчасово окуповані території своїх вчителів задля русифікації українських дітей. Зокрема, нещодавно до окупованого Мелітополя були завезені педагоги з Дагестану.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

За рахунок цих вчителів росіяни планують покрити дефіцит кадрів та займатися пропагандою і просуванням російських наративів у школах, які перебувають під окупацією. За даними Центру, росіяни заохочують дагестанських вчителів до такої роботи, обіцяючи їм підвищені зарплати та пільги як учасникам бойових дій. Така «імміграція» обумовлена тим, що українські вчителі відмовляються співпрацювати з окупантами та навчати дітей за російською шкільною програмою.

Нагадаємо, міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявляв, що українська влада знає майже всі прізвища педагогів, які таки стали колаборантами, за що понесуть відповідальність. Таких, за даними МОН, абсолютна меншість — 1% по країні.

У тимчасово окупованих містах росіяни також здійснюють психологічний тиск на батьків дітей. Вороги проводять рейди, вишуковуючи дітей, яких батьки не відпустили на «навчання» й не записали в російські осередки пропаганди.