россия стягивает все больше войск под Бахмут - армия рф изменила тактику и стремится окружить ВСУ

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На сході триває битваза Бахмут. Армія рф стягує все більше військ під Бахмут. Ворог атакує з декількох напрямків та намагається взяти місто в оперативне оточення.

Батальйон розвідки ОК Схід «Скала» використовує всі види озброєння для стримання росіян. Працює все: від АГС до ствольної та реактивної артилерії, — повідомив журналіст Юрій Бутусов, який оприлюднив у мережі відео з-під Базмута.

У Бахмуті дуже важка, але контрольована ЗСУ ситуація, вважає речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

На брифінгу 4 грудня він сказав, що українські військові унеможливлюють оточення Бахмута російськими окупантами, хоча ті намагаються оточити місто, оскільки не змогли взяти його «в лоб».

За минулу добу було передано серйозне «привітання» від нашої артилерії, у тому числі новітніми високоточними системами, щоб дещо охолодити їхній запал взяти в оточення наші підрозділи, — сказав Череватий.

Він зазначив, що окупанти змінюють тактику бойових дій і намагаються діяти малими групами, особливо «вагнерівці» у такий спосіб намагаються проникнути в окопи наших бійців. ЗСУ відстежують по максимум такі дії противника.

Ми по суті онлайн бачимо поле бою, — сказав Череватий.

Темпи операції на сході України можуть незабаром прискоритися через погоду і промерзлу землю. Про це у звіті за 4 грудня заявили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Тим часом українські сили продовжують наступ на північний захід від Кремінної.

Російські сили продовжували наземні атаки в районі Бахмута, в районі Авдіївки та Донецька, а також у західній частині Донецької та східної Запорізької

У бойових діях під містом Бахмут на Донеччині протягом останніх днів загинули шість добровольців ЗСУ із Грузії (з них п’ятеро — в одному бою), грузинського командира було поранено.

Про це в ефірі грузинського опозиційного телеканалу «Мтаварі» 4 грудня повідомив доброволець Збройних сил України Ромео Парулава. За його словами, загиблі з березня служили в 57-й окремій мотопіхотній бригаді ЗСУ імені кошового отамана Костя Гордієнка.

Командир поранений. Решта хлопців разом із нашими братами-українцями оточені. Триває боротьба, щоб вивести тих, хто залишився в живих, і винести тіла наших загиблих, — сказав Парулава.