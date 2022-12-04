30 тыс. рублей за любовь к папе - в рф девушку оштрафовали из-за дискредитации армии

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Суд у росії оштрафував на 30 тис. рублів місцеву мешканку Світлану Потєряхіну. Мешканку Казані визнали винною у «дискредитації» російської армії.

Про це повідомляє «ОВД-Інфо», посилаючись на слова Потєряхіної. Адміністративний протокол за статтею 20.3.3 КоАП щодо мешканки Казані склали через те, що 24 вересня вона брала участь в акції протесту проти мобілізації, яку оголосили за три дні до цього. Потєряхіна вийшла на акцію із плакатом «Я люблю свого тата».

Після затримання дівчину та інших учасниць акції відвезли до відділу поліції, де, за словами активістки, поліцейські погрожували фізичним та сексуальним насильством, а також відмовлялися давати затриманим їжу та воду.

Після акції протесту Світлану Потєряхіну оштрафували на 10 тис. рублів за статтею про порушення законодавства про мітинги (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).

З 4 березня поточного року в росії діє адміністративна стаття за «дискредитацію збройних сил». Таким чином у рф фактично узаконили воєнну цензуру.