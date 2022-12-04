Москва готова уменьшить добычу в ответ на потолок цен на нефть

https://racurs.ua/n177468-moskva-gotova-umenshit-dobychu-v-otvet-na-potolok-cen-na-neft.html

Ракурс

росія не продаватиме нафту по ціновій стелі, навіть якщо доведеться скоротити видобуток.

Таку заяву 4 грудня зробив віце-прем'єр Олександр Новак у відповідь на те, що країни ЄС погодили у п’ятницю регульовану стелю цін на російську нафту, що поставляється морем, на рівні 60 дол. за барель. Про аналогічне рішення заявили країни G7 та Австралія.

Ми продаватимемо нафту та нафтопродукти в ті країни, які працюватимуть з нами на ринкових умовах, навіть якщо нам доведеться дещо скоротити видобуток. Цей інструмент (цінова стеля на ціну нафти — «Ракурс») неринковий, неефективний, що втручається в ринкові інструменти, суперечить усім правилам того ж СОТ, — цитує пропагандистський ресурс ТАСС Новака.

За словами віце-прем'єра, російська влада розробляє заходи, що дозволяють відмовитися від постачання нафти до країн, які введуть стелю цін на російську нафту.

Ми вважаємо, що цей інструмент неринковий, неефективний, що грубо втручається в ринкові інструменти, суперечить усім правилам, тому ж СОТ, наприклад. У своїй практиці ми не збираємося використовувати інструменти, пов’язані з price cap. Для цього зараз ми опрацьовуємо механізми заборони застосування інструменту price cap незалежно від того, який рівень [ціни] буде встановлений, — сказав Новак.

Віце-прем'єр додав, що росія продаватиме нафту та нафтопродукти до країн, які працюватимуть на ринкових умовах, «навіть якщо нам доведеться дещо скоротити видобуток».

Агенція Bloomberg повідомляло наприкінці листопада, що, за даними джерел, влада росії у відповідь на введення стелі цін готує указ президента, який заборонить російським компаніям і будь-яким трейдерам, які купують нафту у рф, продавати її всім, хто бере участь у стелі цін.

У ніч проти 4 грудня в офіційному журналі Євросоюзу опублікували рішення про запровадження стелі цін на російську нафту, починаючи з 5 грудня. Документ забороняє надавати технічну допомогу танкерам, якщо ціна нафти, що перевозиться, перевищує 60 дол. за барель.

Транзит через росію нафти вище встановленої стелі допускається, якщо вона зроблена не у росії і належить російським громадянам і підприємствам. Угорщину звільнили від дотримання стелі цін на російську нафту.

Крім Євросоюзу запровадження стелі цін підтримали країни «Великої сімки» та Австралія.