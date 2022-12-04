Это будет ограниченное число обвиняемых - СМИ пишут, что у Байдена начинают поддерживать идею спецтрибунала для рф

https://racurs.ua/n177473-eto-budet-ogranichennoe-chislo-obvinyaemyh-smi-pishut-chto-u-baydena-nachinaut-podderjivat-ideu.html

Ракурс

Ключові постаті в адміністрації президента США Джо Байдена тепер схильніші до створення військового трибуналу для вивчення воєнних злочинів у період нападу росії на Україну та ролі керівництва рф у війні.

Про це пише британська газета Guardian з посиланням на посла з особливих доручень із глобального кримінального правосуддя Держдепартаменту США Бет Ван Шаак.

За словами Бет Ван Шаак, спочатку США не займали твердої позиції щодо спеціального трибуналу. Деякі ключові гравці в оточенні Джо Байдена переглянули свою позицію після наполягання президента Володимира Зеленського, який виступає за створення такого трибуналу.

Ми розглядаємо всі аспекти й, безумовно, підтримуємо вжиття деяких проміжних заходів, особливо коли йдеться про збереження доказів, — заявила Бет Ван Шаак. — Це те, що дуже турбує президента Зеленського. Це те, чого хоче Україна, і я думаю, що це матиме велике значення.

За словами Бет Ван Шаак, дипломати обговорюють варіанти роботи спеціального трибуналу. Як ключові розглядають два варіанти.

Перший припускає, що це буде суд, створений спільно Україною та ООН.

Другий варіант — це внутрішній суд, створений Україною з ЄС чи Радою Європи з додаванням міжнародного елемента, який, можливо, буде схвалений голосуванням на Генасамблеї ООН.

В обох випадках йдеться про переслідування за злочин агресії.

Це буде обмежена кількість обвинувачених, ймовірно, найвище політичне керівництво і, можливо, деякі високопосадовці, — сказала вона.

За даними Guardian, в ООН є проект резолюції щодо створення такого трибуналу.

«Ракурс» писав, що Франція разом зі своїми європейськими та українськими партнерами почала працювати над створенням спеціального трибуналу щодо «злочину агресії» росії в Україні.