Статую маршала Конева в Праге заменили гоблином с лицом путина

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Ракурс

Статую радянського маршала Конєва в Празі замінили скульптурою гобліна, що виє. Його обличчя дуже нагадує морду володимира путіна.

У понеділок, 5 грудня, на місці, де раніше стояв пам’ятник радянському маршалу, встановлюють нову інсталяцію. Гоблін з обличчям президента росії — плід роботи в рамках міжнародної зустрічі ковалів.

путін на ній показаний у вигляді гобліна, який закручує газовий кран. Металевий путні із піднятою в нацистському вітанні правою рукою привертає увагу до позиції росії, яка вдерлася в Україну та використовує надра, зокрема газ, для вимагання європейських клієнтів та просування своїх геополітичних інтересів, пише чеське видання Novinky.

Інсталяція також має на меті підтримати ініціативу щодо відключення від джерел енергії будівель російського посольства в Празі.

Ми вирішили встановити пам’ятник, тому що вважаємо це за потрібне як для того, щоб розбурхати громадськість у Чехії, так і для того, щоб надіслати сигнал Україні та росії, що чехам не байдуже, що відбувається в Україні, — пояснив один з ініціаторів. події, бізнесмен і меценат Далібор Дедек.

Він також стоїть за платформою «Подарунок для путіна», за допомогою якої закуповується військова техніка для української армії.

Прихильники путіна, мабуть, не погодяться з таким його зображенням. Також ми очікуємо, що скульптуру пошкодять вандали чи активісти, — сказав автор роботи Душан Достал.

На виготовлення 130-кілограмової скульптури витратили два тижні інтенсивної роботи. Скільки він простоїть у парку в Дейвіце, поки не зовсім зрозуміло. У майбутньому роботу можуть виставити на аукціон, а отримані кошти направити на допомогу Україні.

Пам’ятник Конєву стояв на площі Іnterbrigád до 2020 року. До демонтажу цю статую неодноразово псували вандали. Під час Другої світової війни маршал Конєв був командувачем 1-го Українського фронту, який брав участь у визволенні Праги у травні 1945 року. Проте він також брав участь у придушенні повстання в Угорщині в 1956 році, а також був причетний до так званої Другої Берлінської кризи, яка призвела до будівництва Берлінської стіни та поділу міста.

«Ракурс» писав, що спецслужби рф планували отруїти ініціаторів демонтажу пам’ятника радянському маршалу часів Другої світової війни Івану Конєву в Празі.

У травні 2020 року на місці демонтованого пам’ятника Конєву в ніч на 9 травня невідомі особи встановили порцеляновий унітаз.