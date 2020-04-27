Спецслужбы РФ планировали отравить чешских чиновников из-за сноса памятника Коневу в Праге. Фото: RT

https://racurs.ua/n137342-specslujby-rf-planirovali-otravit-cheshskih-chinovnikov-iz-za-snosa-pamyatnika-sovetskomu-marshalu.html

Ракурс

Спецслужбы РФ планировали отравить инициаторов демонтажа памятника советскому маршалу времен Второй мировой войны Ивану Коневу в Праге.

Такую информацию, ссылаясь на собственные источники, обнародовало чешское издание Respekt.

Издание утверждает, что в пражский международный аэропорт имени Вацлава Гавела из России прибыл пассажир с дипломатическим паспортом. Россиянин сразу после прибытия направился в посольство РФ.

По мнению источника, в багаже прибывшего подозрительного «дипломата» находился яд рицин, который предназначался для главы администрации 6-го района Праги Ондржея Коларжа и мэра чешской столицы Зденека Гржиба.

Снос памятника Коневу вызвал недовольство властей России, а Коларж и Гржиба сразу же были внесены в список врагов РФ.

Сразу после прибытия российского «дипломата», которого источник издания считает агентом спецслужб РФ, Коларж и Гржиба получили круглосуточную охрану.

Также издание предполагает, что подозрительный «дипломат» не единственный агент Кремля. По информации источника, другие агенты российских спецслужб ранее отправились из Москвы в другие страны Европы.

В России пока не комментируют появление информации о возможном планировании отравления чешских чиновников.

Как ранее писал «Ракурс», заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко во время эфира на одном из украинских телеканалов заявил, что задержанный генерал-майор Службы безопасности Украины Валерий Шайтанов готовил покушение на министра внутренних дел Арсена Авакова. Как известно, Шайтанова подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами.