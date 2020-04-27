Спецслужби РФ планували отруїти чеських чиновників через знесення пам'ятника Конєву в Празі. Фото: RT

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Ракурс

Спецслужби РФ планували отруїти ініціаторів демонтажу пам’ятника радянському маршалу часів Другої світової війни Івану Конєву в Празі.

Таку інформацію, посилаючись на власні джерела, оприлюднило чеське видання Respekt.

Видання стверджує, що до празького міжнародного аеропорту імені Вацлава Гавела з Росії прибув пасажир із дипломатичним паспортом. Росіянин відразу після прибуття направився до посольства РФ.

На думку джерела, в багажі прибулого підозрілого «дипломата» була отрута рицин, яка призначалася для глави адміністрації 6-го району Праги Ондржея Коларжа і мера чеської столиці Зденека Гржіба.

Знесення пам’ятника Конєву викликало невдоволення влади Росії, а Коларж і Гржіба відразу ж були внесені до списку ворогів РФ.

Відразу після прибуття російського «дипломата», якого джерело видання вважає агентом спецслужб РФ, Коларж і Гржіба отримали цілодобову охорону.

Також видання припускає, що підозрілий «дипломат» не єдиний агент Кремля. За інформацією джерела, інші агенти російських спецслужб раніше вирушили з Москви до інших країни Європи.

У Росії поки що не коментують появу інформації про можливе планування отруєння чеських чиновників.

Як раніше писав «Ракурс», заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко під час ефіру на одному з українських телеканалів заявив, що затриманий генерал-майор Служби безпеки України Валерій Шайтанов готував замах на міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Як відомо, Шайтанова підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами.