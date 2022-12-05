Аварийные отключения света введены по всей Украине – какая ситуация в регионах

https://racurs.ua/n177504-avariynye-otklucheniya-sveta-vvedeny-po-vsey-ukraine-kakaya-situaciya-v-regionah.html

Ракурс

Увечері 5 грудня по всій Україні — перебої з електропостачанням. Аварійні відключення світла запроваджені майже в усіх областях.

В «Укренерго» попередили, що внаслідок обстрілів критичної інфраструктури частина електростанцій не зможе певний час працювати на повну потужність.

Крім того, морози у найближчу добу зумовлять збільшення дефіциту електроенергії в системі. Нині першочергово світло подається у лікарні, водоканали та котельні.

Найбільше відключень світла станом на зараз — у Київській, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Одеській, Хмельницькій та Черкаській областях, повідомив президент Зеленський у вечірньому зверненні.

Утім, тотального відключення електроенергії не буде, запевнив гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко.

Наприклад, тотальних відключень світла у Києві не буде. Споживання електроенергії у Києві обмежене на 575 МВт, але тотальних відключень не передбачається. Більша частина столиці — зі світлом, повідомив Коваленко.

Через відсутність електроенергії в Одесі зупинено роботу котелень КП «Теплопостачання міста Одеса». Роботу електротранспорту зупинено. В місті також відсутня вода. Якщо ситуація не покращиться, підвіз води в усі райони міста буде здійснюватися спеціалізованими машинами.

В місті є «Пункти незламності», де можна зігрітись та підзарядити гаджети, заявив мер міста Геннадій Труханов.

У Краматорську Донецької області через перебої з електроенергією та мінусовою температурою повітря, щоб уникнути заморожування комунікацій, довелося спустити воду в системі опалення 370 багатоквартирних будинків. Про це повідомив міський голова Олександр Гончаренко.

Найближчими днями близько половини Київської області перебуватиме без світла.

У Дніпрі завтра, 6 грудня, не будуть працювати трамваї та тролейбуси — через ракетні удари росії по енергетичній інфраструктурі. Місто додає кількість автобусів на маршрути слідування електротранспорту.

Енергетична система України «функціонує і залишається цілісною, повідомив після атаки 5 грудня прем`єр Денис Шмигаль.