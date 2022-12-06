У военного аэродрома Курска вспыхнул большой пожар

https://racurs.ua/n177506-u-voennogo-aerodroma-kurska-vspyhnul-bolshoy-pojar-video.html

Ракурс

В російському Курську в районі військового аеродрому спалахнула пожежа нібито після удару безпілотника. Зокрема, губернатор Курської області росії Старовойт заявив, що в ніч на 6 грудня безпілотник атакував аеродром регіону, внаслідок чого загорівся нафтонакопичувач.

Зауважимо, що сьогодні росія може завдати новий ракетний удар по території України. Про це заявив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Він закликав українців постійно пам’ятати про ракетну загрозу.